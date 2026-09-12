Kast instruye revisar hogares de adultos mayores tras fatal incendio en Pitrufquén

El Presidente José Antonio Kast instruyó revisar las condiciones de los hogares de adultos mayores del país luego del incendio de un recinto en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía, donde fallecieron 16 personas.

A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó que "la tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad. La delegación presidencial y los equipos regionales están desplegados para enfrentar la emergencia".

En esa línea, informó que ha instruido "que se adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad".

"Al mismo tiempo, vamos a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas", indicó.

El jefe de Estado expresó que "necesitamos conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir".

"Hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Pero nuestro compromiso no termina en acompañarlas. Estamos actuando para fortalecer la prevención, mejorar la fiscalización y garantizar condiciones más seguras en los hogares de nuestro país", sentenció.

El incendio ocurrió en horas de la noche del viernes en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores “El Edén” en la localidad de Villa Comuy, donde habitaban 26 personas, de las cuales solo pudieron ser evacuados 10.

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