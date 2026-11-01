Kast inicia primera gira oficial a Europa con visitas a España e Italia

Fortalecer las relaciones diplomáticas, promover nuevas oportunidades de inversión y ampliar la cooperación internacional serán parte de los objetivos de la primera gira oficial del Presidente José Antonio Kast a Europa. El Mandatario emprenderá este domingo un recorrido que incluirá actividades en España, Italia y el Vaticano, donde sostendrá una audiencia con el papa León XIV.

El viaje comenzará en Madrid, ciudad a la que tiene previsto arribar este lunes. Posteriormente, el martes se trasladará a Roma, donde espera concretar una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien mantiene cercanía política.

Uno de los principales hitos de la agenda presidencial tendrá lugar el miércoles, cuando Kast sea recibido por el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano.

De acuerdo con lo informado por la Santa Sede, la audiencia está programada para las 09:00 horas locales, correspondientes a las 05:00 horas de Chile. Se tratará del primer encuentro entre el Mandatario chileno y el pontífice.

La visita forma parte de una agenda que busca reforzar los vínculos de Chile con países europeos y abrir espacios de colaboración en distintas áreas de interés para el Gobierno.

En la antesala del viaje, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, explicó que el Ejecutivo pretende aprovechar estas reuniones para posicionar al país como un destino atractivo para nuevos proyectos y fortalecer sus relaciones internacionales.

“Esto lo hacemos con un norte claro, que es afianzar la relación con los socios históricos y buscar oportunidades para Chile. Queremos atraer proyectos que generen trabajo. Queremos colocar a Chile en el radar del mundo”, indicó.

El canciller destacó especialmente las actividades contempladas en Italia y el Vaticano, donde la delegación presidencial buscará avanzar en el diálogo con autoridades políticas y religiosas.

“En Roma nos reuniremos con altas autoridades enfocadas en buscar nuevas formas de cooperación con un socio estratégico dentro de Europa. En la ciudad del Vaticano está previsto que el Presidente tenga una audiencia con su santidad el Papa León XIV, gran impulsor del diálogo y la paz en momentos que el mundo enfrenta conflictos muy complejos. Es sin duda un importante referente para Chile y la comunidad internacional”, agregó.

PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE IBEROAMERICANA

Tras las actividades programadas en Roma y el Vaticano, el Presidente regresará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La instancia reunirá a representantes de los 22 países de la comunidad iberoamericana para abordar desafíos compartidos y fortalecer los mecanismos de cooperación entre sus integrantes.

En la organización del encuentro participa el exministro chileno de Defensa y Relaciones Exteriores Andrés Allamand, quien ejerce como secretario general iberoamericano.

Desde Cancillería señalaron que la participación de Chile estará orientada a impulsar acuerdos y espacios de colaboración, con especial atención a los desafíos de seguridad que enfrentan los países de la región.

“En España participaremos de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Ahí los 22 países de la comunidad buscaremos avanzar hacia una cooperación más estratégica capaz de generar respuestas a los desafíos de la región, principalmente en materia de seguridad”, continuó.

La cita permitirá al Mandatario participar en conversaciones multilaterales y abordar materias de interés común con representantes de los distintos gobiernos asistentes.

CANCILLERÍA DESTACA OBJETIVOS DE LA GIRA

El Gobierno ha presentado el recorrido europeo como una oportunidad para ampliar las relaciones políticas y económicas de Chile, junto con fortalecer su participación en espacios internacionales.

En ese contexto, el canciller Pérez Mackenna subrayó que las actividades presidenciales buscan generar beneficios para el país, tanto mediante la cooperación diplomática como a través de la atracción de proyectos que puedan contribuir al empleo y al desarrollo económico.

“Todos estos esfuerzos tienen un fin común, que es el mejor interés de Chile y de su gente. Esperamos que este viaje sea un puente entre Chile y Europa para atraer las oportunidades que nuestro país necesita y los chilenos necesitamos para salir adelante”.

De esta manera, la primera gira oficial europea de Kast combinará reuniones bilaterales, una audiencia con el papa León XIV y su participación en un encuentro multilateral de jefes de Estado y de Gobierno.

La agenda comenzará este lunes en Madrid y continuará en Roma y el Vaticano, antes del regreso del Presidente a España para participar en la Cumbre Iberoamericana.

PURANOTICIA