Kast inicia gira por Centroamérica y el Caribe junto a futuros ministros de Seguridad y Cancillería

El presidente electo José Antonio Kast inició este sábado una gira por Centroamérica y el Caribe, acompañado por su esposa María Pía Adriasola y por los futuros ministros de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Según consignó Emol, el primer destino del viaje será El Salvador, donde el mandatario electo tiene programada una reunión con el presidente Nayib Bukele y una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), recinto que ya había conocido en 2024.

Antes de partir, Kast recordó su experiencia previa en la megacárcel y afirmó que “son situaciones distintas”, señalando que el tipo de violencia asociada a las maras no es comparable con la realidad chilena, aunque advirtió que en Chile “estamos aumentando los niveles de violencia” y que no buscan llegar a un escenario similar.

En esa línea, el presidente electo sostuvo que lo que se implemente en Chile será diferente, pero remarcó que “las experiencias internacionales sirven para proyectarse”, destacando la importancia de observar modelos extranjeros en materia de seguridad.

Tras su paso por El Salvador, Kast viajará a Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, programado para los días 28 y 29 de enero, y que contará con la presencia de líderes como Lula da Silva, Daniel Noboa, Bernardo Arévalo, Andrew Holness y Rodrigo Paz.

