Kast inicia agenda internacional con viaje a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa

En su segunda semana como Presidente electo, José Antonio Kast emprenderá un nuevo viaje internacional, esta vez con destino a Ecuador, donde sostendrá una reunión con el mandatario Daniel Noboa. El desplazamiento está programado para la mañana de este lunes y tendrá un carácter breve, pero con una agenda definida en torno a seguridad regional y migración.

Según se informó, el encuentro estará enfocado en dos ejes centrales: la posibilidad de avanzar en un corredor humanitario, en el contexto del endurecimiento de las fronteras peruanas, y el intercambio de experiencias en el combate contra el crimen organizado, particularmente en la lucha contra el narcotráfico, uno de los principales desafíos que enfrenta Ecuador.

Kast viajará acompañado de su asesor Cristián Valenzuela y de un senador opositor de la zona norte, mientras que también se evalúa la incorporación del gobernador de Arica, Diego Paco. Este será su segundo viaje al extranjero desde que ganó el balotaje, lo que refuerza la señal de una temprana inserción internacional antes de asumir el cargo el 11 de marzo.

El pasado 16 de diciembre, el Presidente electo visitó Buenos Aires, donde se reunió con el mandatario argentino Javier Milei. En esa instancia, abordaron materias de seguridad, economía y la eventual incorporación del economista chileno José Luis Daza al futuro gobierno. Además de Ecuador, Kast contempla próximos viajes a Estados Unidos y España, como parte de su agenda exterior.

En paralelo, Kast entregará más detalles de esta visita en una entrevista televisiva que emitirá Canal 13, cuyo adelanto fue difundido en Mesa Central. En el extracto, el Presidente electo se refirió a la discusión sobre un eventual aumento de sueldo presidencial, señalando que la prioridad de su gobierno será combatir el uso del Estado como “agencia de empleos” y garantizar que los cargos de confianza sean ocupados por personas con mérito y capacidades, más que debatir sobre remuneraciones.

