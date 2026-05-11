Kast hace hace mea culpa tras dichos sobre investigaciones académicas, pero recalca que "es fundamental el buen uso de los recursos"

Durante el desarrollo de su tercer consejo de gabinete, el Presidente José Antonio Kast se refirió a los dichos que emitió previamente en la instancia ciudadana denominada "Presidente Presente". En dicha oportunidad, el Mandatario había cuestionado la entrega de fondos estatales para el desarrollo de investigaciones al interior de centros educacionales.

Al iniciar la reunión con sus secretarios de Estado, la máxima autoridad del país expresó su gratitud hacia el equipo, "porque sé de la intensidad de estos días, el despliegue territorial que ha sido bien impresionante. Decir que cada vez que veo los resúmenes semanales que hacen de las actividades, digo 'vamos por muy buen camino'. Eso le da perspectiva a lo que estamos haciendo".

En esa misma línea, el jefe de Estado destacó la percepción de la gente frente a la gestión del Ejecutivo. "Yo creo que la ciudadanía, lo que yo he podido apreciar en cada uno de los diálogos ciudadanos, en las salidas a terreno, entiende que por un lado hay mucha discusión política, pero que se están haciendo las cosas concretas", aseguró.

Las recientes declaraciones otorgadas en una entrevista por la ministra de Educación, María Paz Arzola, también fueron abordadas por el gobernante. Sobre las palabras de la secretaria de Estado, indicó que su postura "va en la misma línea de lo que yo digo siempre: tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y, después, los hechos van demostrando que fue un alza de tono inadecuada".

Para ejemplificar esta situación, profundizó añadiendo que "en el tema de Educación, se levanta el tono por el tema de la alimentación de los niños y se va comprobando de que, si usamos bien los recursos, vamos a poder dar mayor cobertura".

Al retomar la controversia sobre los dineros destinados a estudios en establecimientos educativos, Kast matizó sus palabras originales. Al respecto, argumentó que "quizás la frase uno la podría modificar, pero lo que nosotros apuntamos es al fondo, de que todos los recursos para la ciencia sean bien utilizados".

La primera autoridad del país defendió el debate generado a partir de sus comentarios, planteando: "¿La ciencia es fundamental? Sí ¿Y el buen uso de los recursos? También y se genera toda una discusión que yo creo que al final del día es positiva porque a los buenos científicos los vamos a respaldar con mucha más fuerza, con más recursos, si se utiliza todo bien".

Además, precisó que esta postura representa "un llamado de atención" dirigido directamente a los gobiernos regionales, "porque si van a entregar recursos para estudios científicos, bueno, ¿van a poder hacerle el seguimiento o los gobiernos regionales todos tienen las personas adecuadas para después ver cómo se utilizaron los recursos?".

Como punto de cierre del encuentro, la autoridad instó a su gabinete a "ir preparando lo que va a ser la Cuenta Pública del 1 de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de Gobierno, nuestro desafío era el Desafío 90. Pero ya tenemos tanta información de lo que debemos mostrar y de lo que viene para adelante, que las personas al darse cuenta ven esa esperanza, de la cual tanto nos hablaban, ahí hecha realidad. Y lo van a ir viendo de nuevo, ministerio por ministerio en cada una de las acciones y de las obras que se van realizando".

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