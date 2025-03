Kast garantiza respaldo a Matthei o Kaiser en caso de no pasar a segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, analizó este domingo el panorama presidencial de la derecha, con él mismo, Evelyn Matthei (UDI y RN) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

En conversación con Estado Nacional de TVN, el fundador del Partido Republicano aseguró que no le provoca preocupación el aumento de preferencias de Kaiser en las encuestas. “No me provoca nada. Hace cuatro años, en esta misma situación, yo iba como quinto, y hace ocho años atrás no aparecía en las encuestas”.

“Nosotros nos alegramos de que aparezca el Partido Nacional Libertario, de que Johannes está bien posicionado, porque eso fortalece nuestras ideas. Si hoy día la candidatura que está más preocupada es la de Chile Vamos”, afirmó.

Reconoció que, por ahora, su candidatura es la que congrega menos preferencias en la derecha, insistió en que llegará a la segunda vuelta. “Si no, siempre lo he dicho, voy a apoyar al candidato de oposición al actual gobierno que pase a la segunda vuelta. Yo no tengo problema. Si ya lo hice con Sebastián Piñera, lo puedo hacer con Evelyn Matthei, y lo haría con Johannes Kaiser también”.

“Si yo, eventualmente, pero creo que no va a ocurrir, no pasara a la segunda vuelta, yo apoyaría a cualquiera de los candidatos de oposición, a cualquier candidato de oposición que enfrente a este gobierno inoperante. Mi adversario está al frente, no al lado”, confirmó.

Al finalizar, consultado por los videos que circulan en redes sociales donde lo muestran a él y a Johannes Kaiser utilizando armas para defenderse de la delincuencia, Kast sostuvo que “esto para mí no es una competencia armamentista. Yo hice mi video con un objetivo claro. Y al día siguiente sale otro video. Yo no tengo cómo decirle a Johannes, ‘oye, no es bueno esto’. Él tiene que tomar sus decisiones”.

