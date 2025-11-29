Kast fija ultimátum de 102 días a extranjeros irregulares y advierte expulsiones de cara a la segunda vuelta

En medio de la recta final de la campaña presidencial, José Antonio Kast volvió a centrar su discurso en el tema migratorio durante una visita a la Región de O’Higgins. El candidato del Partido Republicano defendió con fuerza su propuesta de retorno voluntario para extranjeros en situación irregular y planteó un ultimátum en caso de llegar a La Moneda.

Según Kast, “les quedan 102 días para dejar nuestra patria a quienes no estén de manera regular en Chile, para que puedan llevarse todas sus pertenencias, bienes, ahorros”. Advirtió que, si no se cumple el plazo, “la oportunidad que se haga control de identidad y se determine que alguien está irregular, va a ser expulsado de nuestra nación con lo puesto”.

El candidato responsabilizó al actual Ejecutivo por el creciente desplazamiento de personas hacia el norte del país y cuestionó la gestión del Presidente Gabriel Boric. “Quién tiene que hacerse cargo es este gobierno. Ha visitado hasta cuatro días la zona sur, cuando debería ir a la zona norte”, criticó. Asimismo, insistió en la necesidad de coordinación con países de la región: “Es urgente que el gobierno converse con el Presidente de Ecuador, Perú, Colombia y haga un corredor de retorno. Se puede hacer, pero no tienen voluntad ni interés”, señaló.

Kast detalló que cualquier proceso de regularización migratoria debería realizarse fuera del territorio nacional. “Si alguien quiere regularizarse, debe salir de Chile, volver a su lugar de origen y desde allí presentar todos los antecedentes. Y si tenemos las capacidades, podemos estudiar su caso”, explicó.

La propuesta ha generado debate dentro y fuera del mundo político, mientras la migración continúa marcando la agenda en distintas regiones del país y se posiciona como uno de los temas clave de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

