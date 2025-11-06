Kast expresó su convicción de quien pase al balotaje contará con el apoyo de los candidatos de oposición

Durante su visita a Viña del Mar, donde encabezara un cierre regional de campaña, el candidato presidencial José Antonio Kast (Republicanos) reafirmó su convicción de que, pese a las tensiones recientes en la derecha, quien pase al balotaje contará con el respaldo de todos los presidenciables de oposición.

“Estoy convencido de que el llamado patriótico a todos nosotros es tan grande que nadie va a tener ninguna duda de apoyar a quien pase a la segunda vuelta para derrotar a esta izquierda radical”, afirmó.

Consultado por el video musical lanzado por Evelyn Matthei -pieza que incluye críticas hacia su figura y que ella defendió públicamente- el exdiputado respondió con distancia, aunque sin escalar el conflicto: “En primer lugar, decir que creo que fue una mala idea de quien le recomendó hacer un video de ese estilo para los últimos 10 días de campaña”.

Pese a la controversia, insistió en que el foco debe estar en enfrentar al oficialismo: “Nosotros tenemos al frente la posibilidad de derrotar por amplia mayoría a la candidata de la continuidad, a la candidata de un gobierno fracasado, porque somos la alternativa del cambio real que Chile necesita. Por lo tanto, las disputas no deberían estar en el sector de oposición al actual gobierno, sino que deberían darse para confrontar el mal resultado al cual ha llevado este gobierno a nuestra patria”.

En relación con una eventual segunda vuelta, el abanderado republicano reiteró su disposición a respaldar a cualquier figura opositora que avance: “Yo lo he señalado desde el primer día que planteé mi postulación. Es tan importante derrotar al actual gobierno que voy a apoyar, en caso de que yo no pase a la segunda vuelta, a cualquier persona de oposición a este gobierno”.

El tema de los apoyos cruzados cobró fuerza luego de que el diputado Cristián Labbé, jefe de campaña de Johannes Kaiser (PNL), excluyera a Demócratas y Amarillos de una eventual alianza en segunda vuelta.

Consultado al respecto, Kast evitó confrontar directamente: “En términos generales, y ustedes lo han visto en los distintos encuentros con los medios de comunicación, yo no hablo sobre los otros candidatos. En puntual lo del video sí nos llama la atención, pero yo entiendo que hay algún grado de ansiedad en todas las campañas en los últimos diez días”.

