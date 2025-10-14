Kast explicó rechazo de firmar el "Acuerdo por la Paz" en 2019: "Sabía que no nos iba a traer paz"

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, dio las razones sobre porqué su partido se negó a firmar el “Acuerdo por la Paz” en 2019, el cual abrió pasó al proceso constituyente.

Durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, sostuvo que fue “por algo que le dije a una persona muy cercana: ‘¿Tú crees que ese Acuerdo de Paz te va a traer paz?´”.

“Mira lo que pasó después. Estuve con los que estuvieron a cargo del Festival de Viña después del acuerdo de paz, y seguían quemando todo. ¿Quién los paró? ¿El acuerdo de paz? No, la pandemia”, añadió.

El abanderado manifestó que “fue dramático. Y nosotros, al menos yo, pude hablar una vez con el Presidente Piñera y le dije ‘Presidente, ordene a sus parlamentarios. Porque si usted no ordena a sus parlamentarios, cada uno va a ofrecer algo más´”.

“Después firmaron un acuerdo que la verdad que todos estábamos esperando algo distinto, todos trasnocharon, yo no. Porque sabía que ese acuerdo no nos iba a traer paz, como efectivamente fue”, indicó.

