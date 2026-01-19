Kast evita polemizar con el Gobierno y pide enfocarse sólo en la emergencia: "Ya tendremos momento para ver si alguien no cumplió"

El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a los incendios forestales que en las regiones de Ñuble y Biobío, pero también al rol que ha cumplido el Gobierno en el manejo de la tragedia, aunque evitando polemizar con el trabajo desempeñado.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), en Las Condes, Kast pidió que "más allá de ver quiénes actuaron debidamente o no, enfoquémonos en la emergencia y ya tendremos el momento oportuno para ver si alguien no cumplió como correspondía la acción que tenía que llevar adelante y eso tendrá que evaluarlo el actual Presidente".

Asimismo, también comentó que "si nos detuviéramos sólo en la rapidez o la lentitud de eso, podríamos estar discutiendo mucho tiempo. Lo importante es que desde que el Presidente Boric va a la zona y se reúne con las autoridades, recoge las inquietudes, y esperamos que se haya reaccionado rápidamente".

De igual forma, hizo un llamado a mantener al enlace que designe este Gobierno para enfrentar la catástrofe desde la zona. "Lo que podríamos plantear es que no se cambie a la persona que está a cargo de la emergencia y que esa persona se radique en la zona como un mando único", sostuvo el Presidente electo.

Consultado una vez más si es que el Gobierno del Presidente Boric tiene que hacer una autocrítica por su desempeño en los incendios del sur, Kast reiteró que "la autocrítica tendrá que hacerla la persona que está a cargo hoy día, que es el Presidente Boric. Nuestra actitud fue decir que estamos a su disposición en lo que nosotros podamos hacer, como Presidente electo y como personas que van a estar a cargo de esto".

