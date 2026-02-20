Kast espera dialogar con "Lula" y Sheinbaum por candidatura de Bachelet a la ONU

El mandatario electo José Antonio Kast espera dialogar con los presidentes de Brasil, Luis Inácio "Lula" da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

"Lula" y Sheinbaum fueron invitados por Kast a la ceremonia de traspaso de mando del 11 de marzo y en esa cita, Kast pretende conocer más antecedentes de cómo se gestó el apoyo de Brasil y México a la candidatura de Bachelet, oficializada por el Gobierno de Gabriel Boric.

Al retomar sus actividades en la Oficina del Presidente Electo (OPA) en Las Condes, Kast expresó que "sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir" sobre el tema, ya que le gustaría conocer "el detalle de los antecedentes" que consideraron para respaldar a Bachelet.

"Fui el primero en decir que me llamaba la atención que se hiciera un anuncio tan importante como este sin haber conversado con las fuerzas políticas que iban a tener que ejercer el mandato siguiente", añadió en referencia al anuncio efectuado por el Gobierno el 2 de febrero pasado.

“Quisiera entender si hubo un diálogo con otros países que también tienen pretensiones de levantar candidaturas. Si desde Latinoamérica se levantan tres o cuatro postulaciones, es muy difícil que una llegue a puerto", agregó Kast.

Finalmente advirtió sobre "el sistema de votación y de elección que tiene la ONU, donde todos los países tienen derecho a voto, pero hay cinco países que tienen derecho a veto", en referencia un eventual rechazo de Estados Unidos.

