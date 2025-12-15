Kast enfrentará un Congreso sin mayorías para aprobar reformas clave

Al mirar la correlación de fuerzas en el Congreso claramente no habrá mayorías para el presidente electo, pero es cierto que el Parlamento lo recibirá con una configuración más favorable que la ofrecida en 2022 a su antecesor.

Según publica El Mercurio, José Antonio Kast estará a dos votos de lograr los 78 diputados para conseguir una mayoría absoluta en la Cámara, la que resulta siempre ser más esquiva y voluble; y tendrá un Senado empatado a 25; entre oposición y oficialismo; a uno de la mayoría.

En tal sumatoria, el presidente electo y su coalición estarán obligados a buscar ampliar su base de apoyo para al menos obtener la mayoría absoluta.

Con ella le alcanzaría para aprobar proyectos de ley de rango orgánico constitucional (LOC) y de quorum calificado como, por ejemplo, el proyecto complementario a los cambios al sistema político. Una reforma tributaria también contiene artículos de mayoría absoluta; en 2023, al residente Gabriel Boric, le rechazaron una.

No obstante, para una reforma estructural como una modificación constitucional, está lejos de contar con los votos necesarios de 4/7 (89 diputados y 29 senadores). Quizás lo pueda lograr, pero para eso será vital la incidencia de la bancada del PDG y que resuelvan sus 14 diputados, en orden a si apoyarán o no al gobierno de turno. Hasta ahora, la consigna del partido del excandidato Parisi ha sido “ni facho, ni comunacho”.

