Kast emplaza al Presidente Boric ante nueva alusión a "no usar el cargo para trabajar por una candidatura"

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, respondió a la alusión que realizó indirectamente el Presidente Gabriel Boric contra su propuesta de recorte de gasto público.

El mandatario afirmó que “hay algunos que dicen que da lo mismo el Gobierno, porque al otro día igual hay que trabajar”.

“Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un Gobierno que garantiza derechos, con un Gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos”, añadió.

Las palabras del jefe de Estado generaron incomodidad incluso en el comando de Jeannette Jara, donde voceros reconocieron que sus dichos los obligan a estar “dando explicaciones” permanentemente.

Durante este martes, Kast manifestó: “Al Presidente de la República no le corresponde intervenir en la elección presidencial, sino que su función es trabajar para proteger y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”.

Agregó que “mientras el Presidente se dedica a ser jefe de campaña de Jeannette Jara, niños y adultos mayores son asesinados por la delincuencia; a millones de chilenos les sube la cuenta de la luz por errores de su gobierno; y en las fronteras siguen entrando inmigrantes ilegales todos los días”.

Finalmente, planteó que “si el Presidente quiere participar en la campaña, que se pida unos días y que asuma el cargo alguien que se ponga a trabajar por los chilenos y no use el cargo para trabajar por una candidatura política”.

PURANOTICIA