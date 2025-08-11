Kast emplaza a Jara a "disculparse" por "haber mentido" sobre nacionalización del cobre en su programa de Primaria

Durante una visita a Temuco, en la que presentó una propuesta para la protección de la infancia, el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) se refirió a la polémica con la abanderada oficialista Jeannette Jara (Partido Comunista), a quien emplazó a ofrecer disculpas por declaraciones realizadas en el marco de un debate.

El exdiputado acusó a la exministra del Trabajo de "haber mentido" respecto a su programa de Primaria y de "haberme agredido" durante el intercambio televisivo. “De nuevo hacerle un llamado a que pida disculpas, no por el error que ella dice que está, que no sabemos si es de ella, de alguien del programa, por haber mentido, por haberme acusado a mí de tergiversar la verdad”, señaló.

La controversia surgió luego de que Jara negara que su propuesta ante el Servicio Electoral (Servel) incluyera la nacionalización del cobre y el litio, como había afirmado Kast. Posteriormente, la exautoridad reconoció que se trató de un error.

“Yo dije algo que estaba escrito en su programa de gobierno y todavía no escucho ningún reconocimiento de su error o alguna disculpa por haberme agredido de esa manera en un debate”, agregó el republicano.

“Yo solo hice una consulta en un debate, yo solo dije que eso generaba incertidumbre, no ha sido capaz ni ella ni ninguno de sus voceros de decir ‘nos equivocamos, Kast tenía razón’”, remató.

Respecto a las críticas que ha recibido por parte de otros candidatos de oposición, Kast sostuvo que “yo jamás hablaría de que alguien de nuestro sector ataca a uno u otro, es legítimo mostrar diferencias, cada uno lo hará en su estilo. Nosotros priorizamos nuestras propuestas, más que hablar de otros candidatos”.

En relación con el contenido del programa de Jara, Kast insistió en que es necesario advertir sobre elementos que puedan generar dudas. “Si tenemos alguna duda o creemos que algo de lo que dijo Jeannette Jara puede generar incertidumbre, como lo fue el tema de plantear en su programa de primarias el nacionalizar el cobre y el litio, tenemos que decirlo, porque eso sí afecta el desarrollo del país, las inversiones están mirando qué plantean los distintos candidatos”, recalcó.

