Kast emplaza a Chile Vamos por pensiones: "Podrían ser responsables de que los fondos de los trabajadores se pierdan en al menos un 2%"

La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la discusión sobre la reforma de pensiones y criticó la postura de Chile Vamos.

En conversación con radio Pauta, el exdiputado manifestó que “si el acuerdo previsional es el que plantea el Gobierno, ojalá no haya acuerdo”, argumentando que el acuerdo que plantea el Ejecutivo “pasa por el 0,5% para cuidadoras, para equiparar el tema hombre y mujer lo que se puede hacer con cargo al presupuesto de la nación y que dejen de gastar, como lo están haciendo hasta ahora de manera irresponsable”.

En cuanto al préstamo del 2% que hace el trabajador al estado de Chile, contemplado en la ley, el precandidato presidencial sostuvo que “eso es un mal acuerdo para los trabajadores de Chile y eso ojalá que se rechace”.

“Es bueno preguntarle a los mismos trabajadores. ¿Usted cree, señor trabajador, que si el Estado le pide un préstamo a 20 o 30 años de sus cotizaciones se lo va a devolver? ¿La plata va a estar? Nunca ha estado. Miren lo que pasó con la recaudación tributaria que hace el ministro Marcel. Nos dice que va a llegar a cientos de millones de dólares y no llega ni al 10%”, precisó.

En cuanto al debate sobre la reforma, Kast aseguró que “hubo un cambio en la discusión de pensiones después que Republicanos levantó las alertas y dijo que no iba a aceptar ni un punto de reparto dentro de la modificación de pensiones. Eso generó una discusión que hoy día tiene debatiendo todo el mundo”.

En ese sentido, insistió en que, si no fuera por Republicanos, “ese debate no habría existido y se habría aprobado en silencio y eso no lo vamos a aceptar. En silencio se aprobó una reforma tributaria que nos destruyó como país hace 10 años atrás. En silencio se aprobó las 40 horas, en silencio se aprobó el royalty y así los retiros también”.

“Mucho antes de eso, los mismos que hoy día están negociando la reforma previsional, negociaron la reforma tributaria con Michel Bachelet y ahí estaba el senador Coloma, el senador García llegando a un acuerdo y hoy día todo el mundo establece y dice claramente que ahí partió la decadencia económica de Chile”, agregó.

Junto con esto, aseveró que “Chile Vamos podría ser responsable de que los fondos previsionales de los trabajadores se pierdan en un porcentaje de al menos de un 2 a un 3%. Ese 2% que le están pidiendo de préstamo a los trabajadores de Chile para el Estado podría no estar en 20 o 30 años más. ¿Quién se va a ser responsable?”.

