Kast dice que con el triunfo de Jara en la Primaria "se consolidó la candidatura de la izquierda radical"

José Antonio Kast agradeció a Francesca Muñoz, quien declinó su candidatura presidencial para entregarle su respaldo y se refirió a la victoria de Jeannette Jara en la Primaria oficialista.

“Francesca ha dado un paso importante, quizás el camino más fácil para Francesca era continuar, junto con el partido, que es un partido fuerte, quizás era legítimo y tal vez más fácil seguir el camino propio. Pero frente al desafío que hoy enfrenta Chile decidieron unirse en una causa común con nosotros”, dijo.

Sobre la victoria de la militante comunista, el exdiputado sostuvo que "ayer se consolidó la candidatura de la izquierda radical y eso marca un antes y un después. Chile requiere desarrollo, seguridad, esperanza, todo lo contrario a lo que vemos ayer. Ayer hemos visto continuidad del Gobierno".

“La izquierda radical ha traído dolor, ha traído pobreza, ha traído violencia a nuestro país. Jara fue parte del gobierno fracasado y nosotros no necesitamos cambiar de opinión, de disfrazarnos para tratar de conquistar a una ciudadanía que está cansada”, criticó el candidato republicano.

Frente a la opción de que Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario, baje su postulación, manifestó que “nosotros no nos miramos en las encuestas, nosotros miramos el futuro de Chile, el desafío que tiene Chile hoy día. Cada uno tiene que tomar sus decisiones”.

“Tenemos un norte claro, nuestro adversario está al frente, nuestro adversario no está al lado, nuestro desafío es recuperar Chile, reconstruir nuestra patria, no enfrentarnos entre nosotros, si el adversario está al frente. Yo no me equivoco hoy, no me equivoqué ayer y no me voy a equivocar mañana en dónde está el adversario de Chile”, dijo.

“Si hay alternativa de quien pase a la segunda vuelta, está por verse. Nosotros no tenemos una fórmula mágica para definir lo que está ocurriendo”, añadió.

Finalmente, Kast no se refirió a las declaraciones de Evelyn Matthei sobre las mujeres y en particular a que el abanderado Nacional Libertario es “más respetuoso” con las mujeres.

“Nosotros miramos quienes son nuestros adversarios, cualquier persona que esté al frente del actual gobierno, va a contar con nuestro respeto. Y esperamos que todos ejerzan una campaña de respeto al resto de las candidaturas”.

