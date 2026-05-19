Kast destaca detención de Huenchullán en Temucuicui: "Seguimos avanzando para restablecer el Estado de Derecho"

El Presidente José Antonio Kast destacó la captura del prófugo Jorge Huenchullán Cayul en el tercer allanamiento del Gobierno a la comunidad de Temucuicui, en la región de La Araucanía.

A través de su cuenta de X, el Mandatario expresó que "paso a paso, seguimos avanzando en materias de seguridad para restablecer el orden y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Luego de 5 años prófugo, llegó la hora de que enfrente la justicia".

De esta manera se sumó a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien en su cuenta en la misma red social, señaló: "En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio".

En la madrugada de este martes, efectivos de la Policía de Inestigaciones (PDI), de Carabineros y del Ejército desarrollaron la denominada “Operación Tridente” para detener en ese sector de la comuna de Ercilla, al líder mapuche Jorge Huenchullán Cayul y a su pareja, Carolina Padilla Manquel.

Los dos imputados fueron sacados en un helicóptero del Ejército, que no fue atacado y los llevó a la ciudad de Victoria.

Jorge Huanchullán Cayul mantiene órdenes de detención vigentes del Juzgado de Garantía de Victoria, una por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones, y la segunda por el delito de usurpación no violenta de 2019.

Mientras que Carolina Padilla Manquel tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de tráfico en pequeñas cantidades.

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