Kast destaca a Bukele como "un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad" y lo invita a Chile

La gira internacional de José Antonio Kast por América Latina y el Caribe tuvo como punto clave la reunión con Nayib Bukele en El Salvador.

El encuentro, realizado en el Palacio Presidencial y acompañado por los futuros ministros de Seguridad (Trinidad Steinert) y Relaciones Exteriores (Francisco Pérez Mackenna), derivó en un compromiso de cooperación en materia de seguridad y sistemas penitenciarios.

Bukele abrió la conferencia de prensa conjunta destacando la elección de Kast: “Chile tomó el rumbo correcto al elegirlo”.

Añadió que “lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con Chile. Chile nos lleva muchos años de ventaja, hasta décadas, en casi todos los temas”.

Sin embargo, recordó que El Salvador fue el país más peligroso del mundo y ofreció aportar su “experiencia” en seguridad: “Lo que podemos hacer es aportar lo que hemos hecho acá y ustedes tomen lo que consideren que aplica”.

Kast, en respuesta, subrayó que Chile “va en un sentido contrario al progreso en temas de seguridad e incluso crecimiento económico, uno va perdiendo la esperanza y todo empieza a salir mal. Ahí lo importante es encontrar un faro que ilumine a las personas”.

En ese sentido, afirmó que Bukele y su gobierno “hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven como el crimen organizado avanza y no tiene control. Han tomado decisiones duras, pero necesarias”.

El Presidente electo agradeció a Bukele por ser “un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad” y destacó tanto el sistema penitenciario salvadoreño como los programas de rehabilitación.

Además, planteó vínculos de colaboración en derecho penal y sistemas penitenciarios, con el objetivo de perfeccionar la calidad de vida en Chile.

Finalmente, Kast extendió la invitación a Bukele para visitar Chile: “Quisiera extenderle la invitación a nuestra patria cuando se den las condiciones y cuando considere que sea un momento oportuno”.

Bukele aceptó la propuesta y respondió: “Sí queremos visitarlos, no sé si para la toma de mando, o mejor en la próxima fecha, pero sí vamos a ir a Chile”.

(Imagen: @joseantoniokast)

