Kast descartó entregar indultos durante su eventual Gobierno: "Nuestro programa no lo considera"

Este martes 9 a las 21:00 horas se lleva a cabo el último debate presidencial, ad portas de la segunda vuelta presidencial de este domingo 14.

Consultado si indultaría a violadores a los derechos humanos, José Antonio Kast indicó que “hay cientas de personas presas, algunos están bien presos, otros pueden estar en otra situación”.

"Nuestro programa de gobierno no considera ningún indulto, jamás indultaríamos a alguien que cometa algún tipo de delito de ese tipo", agregó.

"Y reiterar, los únicos que han perdonado a abusadores, los únicos que han indultado a terroristas y delincuentes son los del actual gobierno", complementó.

