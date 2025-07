Kast descarta que el Partido Republicano esté detrás de la "campaña asquerosa" denunciada por Matthei

José Antonio Kast descartó que exista una campaña contra Evelyn Matthei desde el Partido Republicano.

La aspirante a La Moneda de Chile Vamos acusó una "campaña asquerosa" por parte de grupos vinculados a republicanos, señalando que se están difundiendo en redes sociales videos alterados que sugieren que ella padece Alzheimer.

Ante esto, Kast aseguró que nunca harían una campaña en contra de sus contrincantes, señalando que “nosotros no hacemos campañas de ese tipo. Nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos (…) no hacemos ese tipo de campaña. Eso, para evitar cualquier tipo de especulación“.

"Nosotros lo hemos señalado: Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi no son nuestros adversarios ni políticos, ni electorales y no hacemos ese tipo de campañas", agregó.

Bajo ese contexto, apuntó directamente al oficialismo como su verdadero contendor. "Nuestro adversario político y electoral está en el mal Gobierno y en la representante del actual gobierno que ha sido un fracaso, que es la ex ministra de este Gobierno. Ellos son nuestros adversarios políticos y también electorales".

"Nosotros no hacemos ese tipo de campañas, muy lejos de nosotros. Hemos hecho nuestras propuestas de manera seria y responsable. Nosotros no nos hacemos cargo de esas situaciones porque, de nuevo, tenemos muy claras nuestras ideas y esas son las ideas que nos han llevado hoy día a ser reconocidos por la ciudadanía", resaltó.

El abanderado presidencial instó a los candidatos de todos los sectores a "ocuparse de las urgencias sociales de Chile y no entrar en estos debates que no van a solucionar los problemas de Chile".

Finalmente, rechazó las prácticas de desinformación y ataques personales en redes sociales: "Descarto y condeno absolutamente este tipo de lenguaje, utilización de redes sociales. Ustedes pueden ver mis redes sociales desde hace muchos años, siempre hemos sido respetuosos, hemos dicho las cosas de frente. A veces con claridad y dureza, pero jamás hemos caído en la descalificación de nuestros adversarios políticos o electorales, jamás".

