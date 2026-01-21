Kast define prioridades de su gobierno y defendió la independencia de su gabinete frente a presiones externas

“Cuando uno actúa en base a presiones, a cuoteos, también tiene temor”, reflexionó el Presidente electo en el seminario de Clapes UC.
La intervención de este miércoles de José Antonio Kast en el seminario de Clapes UC se articuló en torno a la idea de que ciertos gestos y decisiones abren caminos políticos que él busca profundizar.
En primer lugar, el presidente electo agradeció la presencia del expresidente Eduardo Frei, destacando que su disposición a dialogar marcó un cambio en el clima político: “Una vez más le doy las gracias al Presidente Frei por estar siempre presente, marcando un hito y una manera de hacer política muy distinta a la que se ha dado en el último tiempo”.
Según Kast, ese gesto de apertura permitió tender puentes: “Esa ventana que se abrió queremos profundizarla”.
A partir de esa experiencia, el republicano vinculó la necesidad de consensos con las prioridades de su administración. La seguridad y la economía, dijo, son las áreas urgentes que requieren unidad para enfrentar las “emergencias que tenemos por delante”.
Como consecuencia de esa visión, defendió la independencia de su gabinete frente a presiones externas: “Nuestro gabinete es un gabinete que no obedece a cuoteos, no obedece a imposiciones, ni tampoco a presiones”. Explicó que ceder a esas prácticas genera temor y frena el avance: “Porque cuando uno actúa en base a presiones, a cuoteos, también tiene temor… el primero que voy a salir voy a ser yo”.
Finalmente, concluyó que la transparencia y la cohesión son la condición para lograr resultados: “Aquí si lo hacemos bien, honestamente, mirando a las personas de frente, nosotros vamos a seguir trabajando unidos y espero que terminemos todos juntos”.
