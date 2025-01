Kast de cara a las presidenciales afirma que "nuestras ideas ya ganaron en EE.UU., Italia, Argentina, y en Chile también vamos a ganar"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, entregó sus proyecciones para las próximas elecciones presidenciales.

En conversación con ADN, el exdiputado manifestó respecto a su tercer intento en los comicios que “el deterioro del país es evidente y cada día que pasa es más desastroso, y lo vemos en seguridad, en pensiones. Tenemos un gobierno inoperante, inepto, y eso hace que la gente requiera un mensaje más fuerte”.

En cuanto a la irrupción de Johannes Kaiser en las encuestas, el candidato presidencial dijo que “no me preocupa, a mí me preocupa el Tren de Aragua, la delincuencia, la inmigración” y planteó que le “parece bien que haya más voces en la línea de lo que al menos yo he planteado en los últimos 8 años, y creo que es un logro”.

Junto con ello, afirmó que “nuestras ideas ya ganaron. Nuestras ideas ya ganaron en Estados Unidos, en Italia, en Argentina, lo más probable es que vuelvan a ganar en Colombia. Y en Chile también vamos a ganar”.

Sobre las encuestas, Kast expresó que “van y vienen. Las encuestas nunca me han cambiado el carácter ni el ánimo, si fuera por las encuestas yo nunca hubiera sido candidato. Nunca he sido como el favorito de las encuestas".

Al ser consultado sobre el condicionamiento de Chile Vamos para realizar una primaria amplia, pese a que el Partido Republicano ya mostró su negativa, señaló que le “parece mal, o sea, si Johannes Kaiser está abierto y la candidata presidencial de Chile Vamos dice que quiere una primaria lo más amplia posible, que la haga”.

Y añadió que “no va a ser tan amplia como para incorporar a Republicanos, que nosotros hemos señalado que es un proyecto distinto. Pero me parece bien que acojan a Rodolfo Carter, que acojan a Johannes Kaiser, que acojan al senador Rojo Edwards, porque si no hay una especie de contradicción, queremos una primaria amplia, pero si no viene Kast, no la hacemos”.

