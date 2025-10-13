Kast da a conocer propuestas que apuntan a eliminar a los “apitutados” y operadores políticos del Estado

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó este lunes un paquete de propuestas orientadas a reformar el empleo público, con énfasis en eliminar a los “apitutados” y operadores políticos dentro del Estado.

Detalló cinco medidas que, según explicó, buscan “sacar operadores políticos, defender a los buenos funcionarios y eliminar la burocracia desde dentro”. Para ello, anunció la conformación de una fuerza de tarea estatal dedicada a fortalecer el empleo público.

Entre las iniciativas, se contempla la creación de un registro único de funcionarios públicos, herramienta que permitirá sistematizar “sueldos, funciones y desempeño de todos los funcionarios públicos”.

Otra de las propuestas apunta a agilizar los procesos administrativos pendientes. el abanderado señaló que se trabajará junto a la Contraloría para “impulsar la resolución de sumarios pendientes” y garantizar que “los responsables de infracciones administrativas asuman la responsabilidad que les corresponde”.

Además, se revisarán las contrataciones realizadas en los últimos cuatro años, con el objetivo de “garantizar su justificación, eficiencia y legalidad”.

Finalmente, el candidato planteó la implementación de evaluaciones universales de desempeño. “Todos los funcionarios deberán someterse a evaluaciones anuales efectivas de conocimientos y competencias, bajo lineamientos del Servicio Civil, junto con una evaluación real de la satisfacción”, afirmó.

