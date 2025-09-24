Kast cuestiona a Presidente Boric por nominar a Bachelet a la ONU sin consultar a los demás aspirantes a La Moneda: “Se equivocó otra vez”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó al Presidente Gabriel Boric por nominar a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas sin consultar previamente a los demás aspirantes a La Moneda.

Aunque evitó pronunciarse sobre si apoyaría la postulación en caso de ser electo, Kast acusó al Mandatario de “darse gustitos”.

“Yo lo que no haría (en caso de ser electo Mandatario) es darme gustitos como el Presidente Boric, porque el Presidente Boric podría haber hecho lo mismo y podría haber hecho una consulta previa”, señaló tras participar en un seminario de Clapes UC.

Kast agregó que “habría sido bueno que el Presidente de la República, viendo que hay ocho candidatos (a sucederlo), nos hubiese invitado a un cafecito: ‘Oigan, miren, ¿qué les parecería que Chile haga esto, lo otro?’... No, él se manda solo en relaciones internacionales y ahí está. Lamentablemente, no la sociabilizó (la nominación de Bachelet) y creo que una vez más se equivocó”.

Consultado por su opinión sobre la expresidenta, Kast fue tajante: “(De manera) personal, no la conozco; como Presidenta, (fue) un desastre”.

Desde el oficialismo, la candidata Jeannette Jara respaldó la postulación de Bachelet y defendió su trayectoria internacional. “Respecto de las declaraciones de la UDI o de José Antonio Kast, yo quiero plantear lo siguiente: Naciones Unidas tiene 80 años. Nunca la ha presidido una mujer, nunca. El liderazgo de la Presidenta Bachelet es indiscutible”.

“Uno puede haber votado por ella o no, pueden gustarle sus ideas o no, pero presidió ONU Mujeres, fue alta comisionada para los Derechos Humanos, dos veces Presidenta de Chile y un liderazgo mundial, y la derecha chilena está preocupada de una lenteja”, afirmó.

La ministra vocera Camila Vallejo, en tanto, defendió el proceso de nominación y aseguró que se realizaron consultas previas a dirigentes de oposición. “Antes de la nominación se hicieron consultas a distintos dirigentes de la oposición, que tienen un carácter reservado”, indicó.

