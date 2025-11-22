Kast critica foco de la campaña y desafía a Jara a recorrer zonas conflictivas

Durante una actividad realizada este sábado en Viña del Mar junto a autoridades y dirigentes locales, el candidato presidencial José Antonio Kast cuestionó el tono que ha tomado la disputa de segunda vuelta, acusando que las prioridades del debate público se han desviado hacia temas superficiales y no hacia las urgencias del país.

El abanderado opositor planteó que “es inexplicable que las personas no sean el centro de la preocupación de cualquier gobierno”, apuntando directamente a su rival, Jeannette Jara, tras los emplazamientos sobre su participación en debates y la polémica visita de la candidata oficialista al barrio Franklin.

Kast reprochó que la atención se concentre exclusivamente en la asistencia o no a encuentros televisados. “La discusión a nivel de las candidaturas sea si va a ir o no a un debate, ese es el nivel. Si ya la gente nos conoce”, afirmó. En esa línea, comparó trayectorias: “Es mi tercera candidatura presidencial, sigo siendo el mismo. Mi contendora fue ministra tres años y medio, funcionaria pública y trabajó en el mundo privado, ¿Nadie la conoce? ¿Va a cambiar la perspectiva de las personas por un debate más o menos?”

El candidato agregó que los debates son necesarios, pero insistió en que no deberían opacar otros temas: “Es importante, sí, vamos a tener debates, pero que todo se centre en eso, y no en la persecución del narcotráfico o el terrorismo, es inaudito”.

Sobre Franklin: “Obvio que van a pifiar”

Kast también se refirió a su visita al barrio Franklin realizada el viernes, donde recibió pifias mientras recorría el sector. El aspirante a La Moneda minimizó el episodio asegurando: “Yo ayer estaba feliz en Franklin, y podrán decir que uno pifió, ¡obvio que van a pifiar! ¿Quién esperaba algo distinto?”. Luego agregó: “2,6 de cada 10 chilenos votan por la candidata de la continuidad”, en alusión a Jara.

Al cerrar el punto, Kast lanzó un directo emplazamiento a su contendora. “Que ella [Jara] vaya a Franklin, que vaya a la feria en Arica, que vaya donde las víctimas del terrorismo, porque es terrorismo y no violencia rural”, expresó, marcando diferencias con el abordaje del gobierno y su candidata frente a los problemas de seguridad y violencia en el país.

