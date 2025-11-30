Kast critica centralización de decisiones y promete facilitar desarrollo rural en visita a Osorno

Según informó Radio Biobío, Kast participó en el encuentro “Agro Economía y Desarrollo: desafíos para Chile Agropecuario”, instancia en la que criticó la desconexión entre las políticas diseñadas desde Santiago y las necesidades reales del campo. A modo de ejemplo, sostuvo que muchas normativas desconocen completamente los ritmos y dinámicas de la actividad rural.

“Esto sólo lo puede pensar un burócrata: que el horario de trabajo de un mall es el mismo que una lechería. Este tipo de cosas que parecen muy sencillas, el que está detrás de un escritorio en Santiago dictando las políticas agrícolas en Chile no las sabe”, afirmó el abanderado republicano.

Kast señaló que este desajuste normativo afecta directamente a agricultores, lecherías y pequeñas empresas, particularmente por la permisología, las exigencias laborales y diversas normas recientes, que —a su juicio— imponen trámites que no consideran la realidad del sector.

Si bien valoró el trabajo de los funcionarios públicos del ámbito agrícola, insistió en que las decisiones deben alinearse con las condiciones concretas del mundo rural. “El día que nosotros caigamos en la trampa de encerrarnos a firmar decretos, ese día perdimos”, sentenció.

