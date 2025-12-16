Kast confirmó intención de vivir en La Moneda para dar una señal de austeridad "porque vienen tiempos muy difíciles"

El Presidente electo declaró que "yo no pido lujos, yo no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama".
José Antonio Kast confirmó en rueda de prensa tras su encuentro con Javier Milei en Buenos Aires, su intención de vivir en el Palacio de La Moneda.
La decisión responde a un objetivo político: proyectar austeridad en un escenario económico complejo. “Claramente nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda”, afirmó.
El presidente electo justificó su postura señalando que ya existen residentes en el palacio, como la guardia, y que no tendría inconvenientes en adaptarse: “No tengo problema en dormir en el tercer piso. Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas”. Incluso añadió: “No muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad”.
"Se llama la Casa de La Moneda y es históricamente el lugar donde han vivido los Presidentes de la República, yo vivo a más de una hora y media de la Casa de La Moneda. No voy a arrendar una casa especial para generarle más gastos al Estado", complementó.
La consecuencia política de esta decisión, según Kast, es enviar un mensaje de sobriedad: “Yo no pido lujos, yo no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama (…) esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirles a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles. Hoy día no tenemos holgura fiscal”.
Finalmente, aclaró que la instalación en el Palacio será limitada: “Si tenemos un par de habitaciones donde podemos instalarnos con la Pía, no tenemos problema (…) Que nadie crea que vamos a ocupar la mitad de la casa presidencial con mis nueve hijos y mis cuatro nietos. No es así”.
