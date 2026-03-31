Kast confirma uso de indultos y no descarta aplicarlos a condenados por violaciones a los Derechos Humanos

El Presidente, José Antonio Kast, confirmó que utilizará su facultad de conceder indultos y no descartó que estos puedan beneficiar a personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos. “Analizaremos cada caso de manera particular”, señaló al ser consultado sobre la posibilidad de perdonar a convictos por crímenes de lesa humanidad.

En una entrevista con la Archi, el mandatario reafirmó su postura frente al uso de esta atribución presidencial. “Sí, lo voy a usar y después vamos a generar una modificación (…) Creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado, creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle un cambio en la manera de quiénes otorgan el indulto, siempre tiene que ser una posibilidad que exista”, afirmó.

Asimismo, defendió el carácter constitucional de la medida y descartó que implique cuestionar resoluciones judiciales. “Estamos haciendo una revisión de distintas situaciones, de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial porque son poderes independientes. El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez, es una facultad que está establecida en la Constitución”, complementó.

Respecto a la inclusión de condenados por violaciones a los Derechos Humanos, reiteró que no hay definiciones cerradas. “Vamos a analizar cada caso de manera particular. Yo he sido claro que nuestra atención está puesta en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación, de una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos”, indicó.

Finalmente, el jefe de Estado abordó la decisión sobre el penal de Punta Peuco, manifestando diferencias con la política del actual gobierno. “Creo que la medida que se tomó de llevar delincuentes comunes era una decisión que marcaba una línea política que no le hicieron los presidentes anteriores, no lo hizo Michelle Bachelet, no lo hizo Ricardo Lagos, no lo hizo Eduardo Frei Ruiz-Tagle ni tampoco Sebastián Piñera. Yo creo más en esa línea que en la línea que aplicó el presidente Gabriel Boric”, concluyó.

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