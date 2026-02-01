Kast cierra gira por Centroamérica con fuerte señal en seguridad tras encuentro con Bukele

Con evaluaciones positivas desde la derecha y a la espera de definiciones clave para el nuevo gobierno, el presidente electo José Antonio Kast concluyó su gira por Centroamérica, la que tuvo como punto culminante un encuentro bilateral con el mandatario de Nayib Bukele en San Salvador.

La reunión se desarrolló en el Palacio Presidencial de El Salvador, donde Kast fue recibido con honores protocolares por Bukele. El encuentro estuvo marcado por gestos de cercanía y elogios cruzados, especialmente en materia de seguridad pública, uno de los ejes que el presidente electo chileno ha priorizado en su agenda. Tras la cita, Kast destacó la experiencia salvadoreña como un referente regional. “Le quiero agradecer una vez más ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad, en temas de seguridad nuestra ministra tiene un tremendo desafío”, afirmó.

El encuentro con Bukele puso término a una gira que también incluyó visitas a República Dominicana y Panamá, aunque fue la escala en El Salvador la que generó mayor expectativa en el escenario político nacional, dada la relevancia que el gobierno entrante ha otorgado al combate contra el crimen organizado y la delincuencia.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Henry Leal valoró el viaje y el tono de la agenda internacional desplegada por Kast. “Es lo que los chilenos esperan: un presidente que se relacione con los mandatarios, que saque las mejores experiencias para aplicarlas desde el 11 de marzo en Chile para recuperar la seguridad y el crecimiento económico en Chile”, señaló.

En paralelo, la gira obligó a realizar ajustes en el cronograma del equipo del presidente electo. Desde su entorno informaron que el anuncio de las delegaciones presidenciales y de las subsecretarías ministeriales, inicialmente previsto para este viernes, debió ser reprogramado debido a extensiones en la agenda internacional.

La postergación se da en medio de las expectativas de los partidos que conformarán el próximo oficialismo, algunos de los cuales esperan una mayor presencia de militantes en cargos de segunda línea.

Sin embargo, desde el Partido Republicano han buscado bajar esas presiones. El diputado José Carlos Meza sostuvo que la lógica del nuevo gobierno será distinta. “Tenemos claro que este no va a ser un Gobierno de cuotas para los partidos. Los partidos hemos tenido espacio para proponer nombres para los distintos cargos, pero asumimos y aceptamos que es el presidente de la República junto a su equipo más cercano quienes tomarán la decisión”, explicó.

Desde el entorno del mandatario electo indicaron que durante la próxima semana se darán a conocer los nombres de quienes asumirán como delegados presidenciales y subsecretarios, completando así parte relevante del equipo que acompañará a Kast a partir del 11 de marzo.

PURANOTICIA