Kast cerró su campaña en Temuco con críticas al Gobierno y asegurando que este domingo "vamos a ganar y va a ser hermoso"

Cerca de 8.000 personas se congregaron en el cierre de campaña de José Antonio Kast en la plaza de Armas de Temuco, en la región de La Araucanía.

La actividad contó con la presencia y el apoyo de parlamentarios, alcaldes y concejales de las 32 comunas de la región.

Durante su intervención, el republicano se mostró triunfalista. “Estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso”.

Además, agradeció directamente a libertarios, socialcristianos, Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por sumarse a la campaña de segunda vuelta.

Respecto a la crisis de seguridad, el abanderado señaló que “en La Araucanía y en Chile se va a hacer justicia (...), porque hay miles de agricultores, emprendedores, comunidades mapuche, que han sufrido por el miedo, por el miedo a unos pocos que son unos cobardes que, atacan de noche con el rostro cubierto”, afirmó.

Recalcó que “esta es una cruzada para recuperar la paz, el orden, la justicia en nuestro país”.

En ese contexto, apuntó contra la administración de Gabriel Boric, "lo más increíble es que este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo. Fueron capaces de destruir la educación, la atención en salud, el sueño de la casa propia, son capaces de expropiar un terreno para dárselo a quienes lo usurparon".

“Nos hablaron de que iban a cuidar a los chilenos y a los únicos que cuidaron fueron a sus amigos. Y eso es algo que tiene que cambiar”, complementó.

Kast instó a los asistentes a involucrarse no solo como votantes, sino también como defensores de la transparencia del sufragio.

La carta presidencial de la oposición expresó la necesidad de "movilizar mucha gente para evitar que algunos malintencionados nos quieran hacer trampa".

"Eso depende de cada uno de los que está acá: si ustedes están hoy acá e hicieron el esfuerzo de venir de lejos, el domingo hagan el esfuerzo de ir a los locales de votación y estar en una mesa. Eso puede marcar una gran diferencia en el resultado", puntualizó.

Finalmente, enfatizó que "no solamente es importante votar, sino que también es importante ver y participar más activamente en nuestras elecciones".

