Kast cerró su campaña con multitudinario acto en el Movistar Arena y con la presencia de alcaldes de Chile Vamos

El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, realizó este martes el cierre de su campaña para la región Metropolitana en el Movistar Arena.

El acto, que busca ser uno de los últimos hitos de propaganda política antes de la medianoche del jueves, generó una alta expectativa en el comando, convocando alrededor de 10 mil personas en el recinto, según sus organizadores.

La puesta en escena incluyó múltiples pantallas y un escenario muy al estilo de las campañas de cierre en Estados Unidos del actual presidente, Donald Trump.

Los asistentes entonaron la canción nacional antes de dar paso a la música en vivo de Viking’s 5 y Zúmbale Primo, mientras se proyectaban imágenes del abanderado y consignas de campaña. El público, que prácticamente llenó el recinto, bailaba, agitaba banderas y coreaba su apellido.

En el evento estuvieron presentes los alcaldes de Chile Vamos de las comunas de Zapallar, La Reina y Paine, quienes optaron por respaldar al abanderado del Partido Republicano, descolgándose de Evelyn Matthei.

Se trata de Gustavo Alessandri, independiente respaldado por Renovación Nacional; José Manuel Palacios, quien milita en la UDI; y Rodrigo Contreras, también pertenece a la UDI.

Desde el comando, el balance preliminar fue positivo: la convocatoria superó las expectativas y el ambiente fue marcado por la presencia de parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano, que se mezclaban con simpatizantes en busca de fotografías.

Como es habitual, Kast preparó su discurso junto a su equipo más cercano. En su intervención criticó la gestión del Gobierno en materia de seguridad y lanzó dardos a la candidata oficialista Jeannette Jara, hoy liderando las encuestas.

La jornada cerró con la presentación de Américo, según lo previsto en el itinerario.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, comentó que "hoy ya estamos con esta celebración de la gran fiesta del cambio. Hoy día queremos terminar aquí en la Metropolitana, porque tenemos un cierre de regiones que va a ser en Biobío", explicó.

"Estamos muy contentos del ambiente que hay, de las personas que siguen llegando, de poder tener mucha energía y terminar esta campaña con mucha energía, con mucho esfuerzo, pero también con mucha esperanza, que el 16 de noviembre pasemos a la segunda vuelta, que en diciembre le podamos ganar el comunismo y desde marzo empezar a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo en el sur que nos tiene también con bastante atentados esta última semana", señaló.

IMÁGENES

PURANOTICIA