Kast califica detención de Maduro como “una gran noticia para la región”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast Rist, calificó como “una gran noticia para la región” la detención de Nicolás Maduro, asegurando que su salida del poder representa un punto de inflexión para América Latina tras años de inestabilidad política, migratoria y de seguridad.

En su declaración, Kast sostuvo que la permanencia de Maduro en el poder estuvo sostenida por un “narcorégimen ilegítimo”, el cual habría provocado la expulsión forzada de más de ocho millones de venezolanos, generando una crisis migratoria sin precedentes y contribuyendo a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en distintos países del continente.

El mandatario electo fue enfático en señalar que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, afirmando que desde ese país operaron durante años estructuras criminales y terroristas que, a su juicio, han amenazado gravemente la paz, la seguridad y la estabilidad regional.

Asimismo, Kast advirtió que la detención del líder venezolano marca solo el inicio de una tarea mayor. En ese sentido, llamó a los gobiernos de América Latina a actuar de manera coordinada para asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder, rinda cuentas ante la justicia y se garantice un proceso ordenado de transición política.

Finalmente, el presidente electo planteó la necesidad de coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, apoyar la recuperación del sistema democrático y avanzar en un combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado, subrayando que “la democracia se defiende con convicción, coordinación y respeto irrestricto al Derecho Internacional”.

