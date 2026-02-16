Kast blinda a Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad ante críticas por vínculos con imputados del caso Tragamonedas

El Presidente electo, José Antonio Kast, en el marco de su visita a la región de Los Lagos, salió al paso de las críticas contra su futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y confirmó que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

La controversia y críticas desde su mismo sector surgieron a raíz de antiguos vínculos societarios del diputado con empresarios imputados en el caso Tragamonedas, a través de sociedades que hoy se encuentran inactivas, además de relaciones comerciales pasadas con el empresario Emilio Yang.

Consultado en un punto de prensa, Kast fue enfático: “Lo primero que tengo que decir es que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”.

Y añadió que “todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea detención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”.

El Mandatario electo destacó además la trayectoria de Jouannet como diputado, exdelegado provincial e intendente, señalando que “ejerció un rol de manera destacada” y que conoce en profundidad las materias vinculadas a prevención del delito y crimen organizado.

“Yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”, aseguró.

Horas antes, Jouannet llegó hasta el Ministerio de Seguridad, en Teatinos 220, junto a la futura ministra Trinidad Steinert y la subsecretaria designada Ana Victoria Quintana, para participar en la reunión de traspaso con el actual ministro Luis Cordero.

Su presencia fue interpretada como una señal de respaldo en medio del debate.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) aseguraron que los antecedentes fueron revisados antes de confirmar su nombramiento y que el propio parlamentario explicó que los vínculos ya no existen.

El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, afirmó que conoce a Jouannet hace años y que “verdaderamente es una persona que no se involucraría en las cosas que se han comentado”.

Aunque públicamente el Partido Republicano ha evitado cuestionamientos, en privado algunos parlamentarios reconocen que el tema podría generar dificultades en el Congreso, considerando que el Ministerio de Seguridad será una de las principales prioridades del próximo gobierno.

En el entorno de Kast, sostienen que Jouannet cumple un rol clave en el diseño político de la cartera, debido a su experiencia legislativa y redes en el Congreso, especialmente en la Comisión de Seguridad, donde ha trabajado en materias vinculadas a la Macrozona Sur.

En el equipo del Presidente electo descartan cualquier modificación en la designación y aseguran que el subsecretario ya se encuentra trabajando coordinadamente con la futura ministra Steinert.

PURANOTICIA