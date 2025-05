Kast avisa que pedirán la renuncia de Marcel si el ministro realiza "activismo político" por Tohá

Aunque no quiso inmiscuirse en la vida privada del ministro Mario Marcel, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que desde hace tiempo vienen pidiendo la salida del titular de la cartera de Hacienda.

"Hace mucho tiempo, más allá de la vida personal del ministro, por temas técnicos hemos solicitado que deje el cargo, porque dejó de ser un economista serio y se transformó en un político más", aseguró.

Y agregó que "la vida privada nosotros no la vamos a cuestionar, pero si de ello se desprendiera un activismo político, como el que vimos por ejemplo, la semana recién pasada del ministro Carlos Montes (...) No va a ser cosa de que al ministro de Hacienda también le ocurra una situación como esa y se abanderice por una candidata presidencial, con lo cual, al igual que lo hicimos con el ministro Montes, le pediríamos la renuncia por no ser imparcial en su relación política con una candidata presidencial”.

"Nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones que las finanzas públicas no están siendo bien manejadas. Nuestros parlamentarios han solicitado en reiteradas ocasiones que se haga un cambio radical en lo que es la Dirección de Presupuesto (...) no solamente cuestionamos a la directora de Presupuesto, sino que también hemos cuestionado en reiteradas ocasiones al ministro Marcel", agregó Kast.

Junto con enumerar distintas situaciones en que creen que el ministro no ha actuado bien, el líder republicano dijo que "la seriedad del ministro está seriamente cuestionada, estuvo cuestionada en el tema de las 40 horas, en el tema pensiones, en el tema del ahorro del Estado en gasto político. Por lo cual, al igual que el ministro Montes le pediríamos la renuncia".

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo, en tanto, que "los conflictos de intereses hay que darle tratamiento y eso puede ser poner las reglas claras y cuando existe algún conflicto, alguien deja el cargo o transparentarlo (...) En este caso, quizás durante mucho tiempo existió un conflicto de interés al interior del gabinete y a quien correspondía poner las reglas del juego era al Presidente de la República".

A su juicio, "hay un aprovechamiento político de esta situación, porque el conflicto ya pasó", con la salida de Tohá del gabinete.

