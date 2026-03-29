Presidente Kast asiste al Champion de Chile y pide unidad para reactivar la inversión

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se trasladó este domingo a la Región de O’Higgins para encabezar la jornada de clausura del 77° Campeonato Nacional de Rodeo. Desde la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua, el jefe de Estado aprovechó la instancia para emitir un mensaje centrado en la reactivación económica y la cohesión social del país.

Durante su intervención en el tradicional recinto, el mandatario enfatizó la necesidad de superar las discrepancias políticas en favor del progreso nacional. “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. Que Chile vuelva a ser confiado. Que en Chile vuelva a haber inversión”, manifestó Kast, vinculando directamente el flujo de capitales con la creación de empleo. En ese sentido, subrayó que “si hay inversión, hay trabajo. Y necesitamos más trabajo para nuestra familia chilena”.

La llegada de la máxima autoridad generó una alta expectación, provocando aglomeraciones en los ingresos al recinto rancagüino. En el lugar, Kast fue recibido por Alfredo Moreno, presidente de la Federación del Rodeo Chileno, junto a diversas autoridades locales y representantes del sector. Al tomar la palabra desde el apiñadero, el Presidente inició su discurso con un homenaje a la policía uniformada, recordando al funcionario Javier Figueroa Manquimilla. “El primer aplauso lo quiero pedir para Carabineros de Chile”, expresó ante la concurrencia.

En su análisis sobre la relevancia del evento, el mandatario destacó que la actividad corralera es un eje articulador de la identidad rural. “Aquí se vive la chilenidad. Aquí hay artesanía. Aquí hay gastronomía. Aquí hay agricultura presente en cada una de las cosas que vemos. Y hay familia”, sostuvo. Asimismo, extendió un reconocimiento a los jinetes, folcloristas y organizadores, manifestando su intención de mantener un vínculo estrecho con el sector: “esperamos tenerlos pronto en La Moneda”, añadió.

El denominado Champion de Chile representa la cita más importante del calendario para el mundo rural, reuniendo anualmente a miles de espectadores en Rancagua. El certamen se posiciona como una de las expresiones culturales más masivas de la nación, combinando el deporte con diversas manifestaciones de la tradición chilena.

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