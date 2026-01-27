Kast asegura que contacto con Steinert fue en "días previos" a su designación como ministra de Seguridad Pública

En medio de su gira y antes de embarcarse con rumbo a Panamá, José Antonio Kast se refirió a la polémica que se ha generado por una entrevista concedida por la futura ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, en la que aseguró que las conversaciones entre la próxima titular de la cartera de Seguridad Pública, la exfiscal Trinidad Steinert, y el Presidente electo datan de hace “un buen tiempo”.

“Yo creo que hay una discusión bastante artificial, la ministra Mara Sedini es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno”, aseguró el Mandata electo ante la prensa.

Y agregó que “de una entrevista en un medio escrito se ha generado una discusión que no corresponde. Lo que yo he señalado es que nosotros siempre hemos buscado un perfil de personas y dentro de ese perfil puede haber alguien que tenga más aptitudes en terreno, como puede haber sido alguien que haya ejercido el cargo de alcalde, como puede ser alguien que viniera de las Fuerzas Armadas, de las policías o alguien que conociera desde el interior lo que son el combate al crimen organizado, como puede ser un fiscal”.

“Dentro de eso nosotros optamos por plantearle en tiempo oportuno a Trinidad Steinert la posibilidad de acompañarnos y eso no ha infringido ninguna norma y fue en el tiempo oportuno, muy previo a la decisión que ella tomó de dejar la institución”, aseguró.

Y reiteró que “no veo ni un sentido en este debate que se abre sobre cómo se le contacta, cuándo se le contacta, esto fue en los días previos, muy previos a la designación de ella como ministra”.

