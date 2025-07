Kast ante anuncio de querella de Matthei por "campaña sucia" reitera que "condenamos cualquier mal uso de redes sociales"

José Antonio Kast se refirió a la tensión que existe con Evelyn Matthei luego de que la candidata presidencial de Chile Vamos anunciara la presentación de una querella en contra quienes resulten responsables de llevar una “campaña sucia” en su contra, apuntando al Partido Republicano y al abanderado de la misma colectividad.

Al respecto, el exdiputado sostuvo que “hay dos caminos. Un camino que es enfrentar los problemas, que es el camino del desarrollo, de las buenas políticas públicas, y otro camino que puede ser el de la disputa”.

“Nosotros ya elegimos camino, y ustedes lo saben, cada uno de nosotros presentamos un proyecto, un plan de gobierno distinto, porque ese es nuestro objetivo”, agregó.

Al ser consultado sobre si es un error “darle cabida a cuentas que son bots” -que supuestamente el candidato sigue en X-, respondió que "yo me puedo hacer responsable de mi cuenta".

“Ustedes pueden ver mi cuenta. Hay personas que me siguen y que pueden tener una mirada distinta. Hay personas que uno cuando identifica algo la puede bloquear si es que quiere”, complementó.

Además, aseguró que "condenamos cualquier mal uso de redes sociales, de medios de comunicación, los condenamos, siempre lo hemos condenado".

Al ser cuestionado por aparentemente seguir dichas cuentas, mencionó que "bueno, tendría que hacer un análisis de las 800, perdón, de las 105.341, no sé si ha cambiado o no, cuentas que sigo. No lo hago todos los días, no lo hago todos los meses”.

Finalmente, mencionó que "vuelvo a insistir, hay un camino que es el camino de solucionar los problemas y otro camino que es el camino de la libertad”.

