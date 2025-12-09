Kast afirma que quedaron atrás las diferencias con Chile Vamos y Jara que renunciará a su militancia en el PC si llega a La Moneda

Este martes inició el tercer y final debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel).

El primer tema tratado fue el de la gobernabilidad y política.

José Antonio Kast fue consultado sobre cómo se construye gobernabilidad luego de las críticas al gobierno de Sebastián Piñera. “Pese a diferencias puntuales (...) terminamos trabajando juntos para enfrentar a esa izquierda radical que quería cambiarlo todo”.

"Votamos por un proyecto de Piñera y la izquierda más radical nos llevó al estallido. Empezamos a trabajar desde una minoría, y eso nos llevó a una gran votación y primera y segunda vuelta con el apoyo de Sebastián Piñera", agregó.

- ¿Está el pasado todo eso? preguntó el periodista Iván Valenzuela, a lo que el candidato presidencial respondió: "Absolutamente".

Mientras que a Jara se le consultó ante problemas con el Partido Comunista, ¿cómo se ofrece gobernabilidad con esa relación con el PC?

Al respecto, la exministra del Trabajo señaló que "la política se construye con una base política amplia, pero también social. También de organización de pobladores y pobladoras del país. Si pensamos que gobernar sin capacidad de construir avances, estamos estancados. Por eso mi programa sufrió cambios, hacer propias muchas ideas buenas".

Sobre si va renunciar a su militancia al PC, la candidata confirmó que: "¡Así es!"

Mientras que Kast señaló que "no le veo relevancia, voy a seguir siendo Republicano. Los voy a representar a todos".

