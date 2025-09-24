Kast advierte a Artés que si incita a la violencia terminará tras las rejas: "La calle que se tome, se va a ir preso"

José Antonio Kast, candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, hizo una dura advertencia a su contendor independiente, Eduardo Artés, luego de sus polémicas declaraciones donde aseguró que “la calle y el sector que representa no los dejarán gobernar”.

“Yo no tengo problema en que se manifieste, pero la calle que se tome se va a ir preso”, le advirtió Kast a Artés, durante su participación en el Ciclo de Seminarios Presidenciales 2025 en la UC: “Propuestas para Chile 2026-2030”, que organizó el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), informó Emol.

“Yo no tengo problemas que el profesor Artés no me salude nunca, no me ha saludado nunca, que me mire feo, que grite en la calle, que vaya con un megáfono, que se pare todos los días delante de universidad a sacar firmas, lo encuentro admirable de una perseverancia infinita”, agregó.

“Pero el día que arroje una piedra, o lance una molotov, le va a caer todo el peso de la ley encima”, sentenció Kast.

El abanderado republicano criticó, también, las medidas del Gobierno en materia de seguridad: "Nos dijeron que con el Ministerio de Seguridad todo va a cambiar, los invito a ver quiénes fueron nombrados jefes de las distintas unidades del país y se van a sorprender por el currículum y la experiencia que tienen en el combate del narcotráfico y la delincuencia, apitutados la mitad de ellos".

Agregó que todos "son operadores políticos". Con ello, aseguró que "yo reconozco los conocimientos del señor ministro, pero van por el área administrativa, no van por el área del combate al crimen organizado", acotando, por ejemplo, que hay 1.200 personas asesinadas al año.

Finalmente, Kast aseguró que ganará en las urnas: "Los que no creen o piensan que es imposible, nosotros pesamos que nada es imposible. Y esto cada uno lo puede traducir con el hashtag ('ni una w#&'), pero esto es una frase famosa de un tenista emblemático y la dijo en el año 2009, en la medialuna de Rancagua en una Copa Davis; 'en la vida nada es imposible' (...) no sólo se puede, sino que es un deber hacerlo", comentó refiriéndose a Nicolás Massú.

