Kast acusó a Vodanovic de "intervencionismo político" y emplaza al Servel a "tomar cartas en este asunto"

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, arremetió contra el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, generalísimo de campaña del candidato a la reelección Claudio Orrego, por lo que consideró un abierto intervencionismo electoral.

El jefe comunal criticó al candidato de Renovación Nacional al GORE de la RM, Francisco Orrego.

Tras votar en el Teatro Municipal de Maipú, señaló que "dentro de los alcaldes tenemos una preocupación de poder sentarnos a trabajar a la mesa con alguien que nos ha insultado públicamente, que nos ha denostado, que se ha declarado abiertamente, por ejemplo, anticomunista, cuando hay alcaldes que democráticamente electos son del Partido Comunista y quieren velar por el bien de comunas como Lo Espejo y Recoleta”.

En ese sentido, el excandidato presidencial hizo un llamado “a todas las personas que hoy día ejercen algún tipo de liderazgo” para que “no hagan intervención electoral".

"Escuché la intervención del alcalde Vodanovic y no fue una intervención llamando a votar, fue un intervencionismo político. Eso tenemos que aprender que no se hace en el día de la elección, el día de la elección no se hace campaña, se le invita a votar a las personas con calma", agregó.

Además, emplazó al Servicio Electoral (Servel) a tomar medidas por las declaraciones de Tomás Vodanovic.

"No se habla de las características buenas o malas de los candidatos y creo que el Servel tiene que tomar cartas en este asunto porque fue una clara intervención electoral”, dijo Kast, quien hizo un paralelo con lo que han manifestado otras personalidades políticas este día.

“El resto de los líderes que he podido observar en sus votaciones, han sido muy tranquilos en llamar a la ciudadanía a ejercer su derecho a voto".

Por su parte el alcalde Tomás Vodanovic evitó entrar en esta polémica y afirmó luego de votar que "yo no peleo con nadie, menos con José Antonio Kast. Que pelee solo no más".

"Que vaya (al Servel), qué le puedo decir. Él puede decir y hacer lo que él quiera. Yo no le voy a responder, yo no peleo con nadie, menos con personas que se dedican a eso", subrayó.

