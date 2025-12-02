Kast acusó a ministros de usar La Moneda como "caja de resonancia" de la campaña de Jara

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo y del titular de la cartera de Seguridad Pública, Luis Cordero.

El secretario de Estado señaló que “cualquier indulto a un criminal de lesa humanidad es retroceder en el largo camino que ha realizado nuestro país para tener justicia”.

Al respecto, el abanderado señaló que "lo que descarto es contestarle a un vocero de la candidata Jara, porque lo que hemos visto en su franja es un estilo de hacer política”.

En ese sentido, sostuvo que Jara “optó por un camino de confrontación y de puntos que para ella son muy importantes y yo respeto los puntos que sean importantes para la candidata Jeannette Jara, nosotros tenemos otros puntos. Esos puntos van en temas de seguridad, en temas de migración”.

El candidato afirmó que “lo que diga el ministro de Justicia o de Seguridad, si siguen en la línea de usar La Moneda como caja de resonancia de la campaña de Jeannette Jara, no tenemos como evitarlo, pero no vamos a entrar en una discusión como la que él quiere plantear”.

Al ser consultado sobre posibles indultos, Kast dijo: “yo no voy a tomar el tema porque estoy tomando temas de futuro, yo le pediría al Ministro de Justicia que se preocupe de la seguridad de los gendarmes, que se preocupe de porqué entra droga a las cárceles, de porqué hay vulneración de derechos de los presos, de porqué hay celebraciones y fiestas en las cárceles, que se preocupe de las amenazas que ha habido a autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público”.

Por otra parte, el abanderado republicano comentó sobre los dichos del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien apuntó a un desconocimiento del gobernador de Arica, Diego Paco, sobre la frontera

"Cuando alguien no conoce y habla desde Santiago puede cometer errores, yo entiendo que es un error, porque no conoce la realidad. Y le diría que vaya y se junte con el gobernador Diego Paco en su oficina y que él le muestre todo el tema fronterizo que seguramente el ministro no podido conocer", indicó.

Respecto a lo planteado por la ministra Camila Vallejo respecto a la dificultad de regresar a venezolanos a su país si es que no serán recibidos allí, Kast reiteró que “quedan 99 días para que las personas puedan tomar una decisión libre, responsable y prudente, de si han ingresado irregularmente al país que salgan para que tengan posibilidad a futuro de poder volver a postular si tenemos la posibilidad de poder recibirlos".

“Yo les aseguro si nosotros ganamos antes del 11 de marzo, la situación de los vuelos va a estar solucionada, los aviones van a aterrizar y van a haber cielos abiertos sobre Venezuela”, añadió.

