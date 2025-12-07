Kast acusa “mentiras” de Jara y endurece defensa de su plan migratorio en tramo final de campaña

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, elevó este domingo el tono de la campaña al acusar a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, de difundir “mentiras” sobre su programa de gobierno, especialmente en materia previsional, derechos laborales y seguridad social. Según Kast, la candidata ha intentado instalar retrocesos inexistentes en su eventual administración, atribuyéndole medidas que —según él— nunca ha propuesto.

“La candidata a la continuidad solo utiliza mentiras, mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste”, afirmó el republicano. Aseguró que Jara ha tergiversado su proyecto al señalar que eliminaría la PGU, elevaría la edad de jubilación a niveles impracticables o pondría fin a la indemnización por años de servicio. “Ha mentido en su franja, en cada una de sus posiciones miente respecto de mí. Mentiras, mentiras y mentiras”, insistió Kast.

El abanderado sostuvo que no responderá nuevos emplazamientos fuera de los espacios establecidos para discusión programática. “Si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a responder en el debate de Anatel. No voy a caer en su juego”, remarcó, acusando a su contendora de buscar instalar temores en el electorado.

Desde Antofagasta, Kast reforzó el mensaje de que su candidatura representa “el cambio real” frente a lo que definió como una continuidad del gobierno actual. Añadió que diversos sectores políticos que apoyaron a otros postulantes en la primera vuelta ya se han integrado a su campaña: “Muchas personas que pueden haber tenido diferencias hoy día ya están apoyando esta opción, porque refleja la libertad para Chile”, sostuvo.

Uno de los puntos que Kast defendió con mayor firmeza fue su plan migratorio, reiterando su propuesta de otorgar 94 días a las personas en situación irregular para definir si regularizan su estatus o abandonan el país. Explicó que quienes no cumplan serán detectados durante trámites públicos y notificados de inmediato. “Si decide quedarse, va a seguir en condición irregular, y cuando sea identificada se le dirá que queda retenida o notificada. Podemos darle incluso cinco días para que se vaya, pero se va a ir sin nada y no va a volver a entrar jamás”, advirtió.

El candidato también criticó la gestión del Gobierno frente a la situación en la frontera norte y emplazó directamente al Presidente. “No somos gobierno. El Presidente ya debería haber estado en Arica viendo cómo enfrentar esta situación”, dijo, apuntando a lo que considera una falta de acción frente al aumento de tensiones migratorias.

Además, Kast extendió sus mensajes a quienes se encuentran prófugos de la justicia, instándolos a entregarse antes de que comience su eventual período de 94 días. “No nos haga gastar recursos del Estado”, dijo. Y también lanzó advertencias a funcionarios públicos que, según él, actúan como “operadores políticos”: “Les pedimos que dejen los cargos; no nos obliguen a hacer sumarios. No tenemos tiempo que perder para poner a Chile en marcha”.

PURANOTICIA