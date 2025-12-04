Kast acusa "desconexión de la realidad" del Presidente Boric por frase "Chile no se cae a pedazos"

Tras su intervención en el encuentro anual organizado por la Sofofa, el Presidente Boric reiteró una vez más que el país no se cae a pedazos, contradiciendo la afirmación instalada por la oposición y en particular por el candidato republicano, José Antonio Kast, respecto a la administración del país que culmina el próximo 11 de marzo.

Fue precisamente este último quien tras visitar la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (Coanil), volvió a repasar las declaraciones del jefe de Estado.

“Lamentablemente está desconectado de la realidad del país”, dijo el abanderado.

Para ejemplificarlo, señaló la crisis en el norte: “Teniendo una situación tan grave como la que teníamos en el norte, él decide permanecer en el sur. No sé si él ha podido volver (…) Yo pude estar ahí y el dolor es inmenso, la situación es dramática”. También criticó al ministro de Vivienda: “tenemos el ministro, tenemos los recursos, y no se ha hecho nada”.

Kast también reaccionó a la frase de que “Chile no se cae a pedazos”, replicando: “Que le pregunte a los familiares de las 40 mil personas que mueren todos los años por no tener una atención de salud (…) que le pregunte a las familias que hoy están pensando dónde irán a estudiar sus hijos (…) que le pregunte a todas las familias que hoy están esperando un resultado porque han esperado 10 años un comité de allegados”.

El candidato agregó: “Cómo no se va a estar cayendo a pedazos si él le mintió a toda la ciudadanía (…) dijo que iba a restituir una unidad policial en Colchane, y perdónenme, pero va allá a hacer un acto político”.

Finalmente, cerró con un contraste electoral: “Chile lamentablemente no es el Chile que él ve (…) Si las personas creen lo que dice el Presidente, tienen una gran opción, este domingo 14 pueden elegir por ese Chile que ve Gabriel Boric, votando por Jeannette Jara, o pueden votar por el cambio real y por la esperanza que es la lista nuestra”.

CRÍTICAS POR DEBATE ARCHI

Las críticas al desempeño en el debate de Archi, centradas en la falta de respuestas concretas, también llevaron al candidato a defender su estilo y a cuestionar a sus contendores.

Aseguró que fue “un muy buen debate” y que el gran ausente fue la seguridad pública: “La mayor crisis que tiene Chile hoy día es precisamente en el ámbito de la seguridad, sea fronterizo, carcelario, sicariato, asesinatos, etc.”.

Respecto a los cuestionamientos de Jeannette Jara, quien afirmó: “cuando a mí me hacen una pregunta, yo la respondo de frente y no salgo con un ‘depende’. Porque cuando uno quiere liderar de verdad, y tiene autoridad de verdad, tiene que saber asumir los costos”, Kast replicó que su enfoque busca profundidad y no confrontación: “Nosotros estamos actuando respecto de políticas públicas que van a lo profundo de los distintos problemas (…) Y cuando uno quiere responder claramente, no todo lo responde en blanco o negro”.

Respecto a las críticas de Jara hacia su asesor Jorge Quiroz, Kast insistió en que “la candidata Jara cuestiona permanentemente a alguien que ha demostrado en los hechos que el gobierno lo ha hecho mal”.

Destacó además sus “aportes fundamentales”, como “develar el mal uso de cifras entregadas históricamente en Chile, como es la Casen”.

