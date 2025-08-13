Kast acusa "campaña de mentiras" tras frase sobre el Congreso y asegura que "va a cumplir la Constitución y las leyes"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a las críticas que ha recibido por su comentario sobrre el Congreso y emplazó directamente al ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

En el seminario "Moneda Patria Investments 2025", el abanderado manifestó que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”.

Tras reunirse con el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), presidido por Susana Jiménez, que presentó el informe “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”, el exdiputado sostuvo que "las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas, titulares falsos de los cuáles algunos se toman para hacer campañas de desprestigio y difamación, está recién comenzando. Por tanto, decirle al ministro Elizalde haga la pega, preocúpese de lo que a usted le corresponde".

"Cuando uno se postula a Presidente es para hacer el trabajo y hoy tenemos, por ejemplo, una autoridad contralora que con las mismas normas ha cambiado gran parte de los destinos de Chile", comentó.

Y agregó que "hoy llega una nueva contralora y hace el trabajo. Yo le diría al Gobierno hagan la pega, hagan el trabajo, hoy las leyes están. Yo jamás he dicho algo distinto de que voy a cumplir la Constitución y las leyes, fui parlamentario igual que el señor Elizalde, creo que él tiene claro cuando existen campañas de desprestigio y de mentiras".

El abanderado del Partido Republicano aprovechó la ocasión para referirse a la decisión de Jeannette Jara de priorizar el trabajo en terreno con la gente en vez de participar en foros con los otros candidatos.

“Yo creo que aquí hay algo un poco más profundo que ir o no ir a los debates. Yo valoro todas las instancias de discusión, porque se van aclarando dudas, cuestionamientos que van quedando como olvidamos y que uno tiene que confrontar", aseguró.

Y agregó que “es lo que ocurrió en el foro de minería, en una pregunta directa la candidata miente. Es lo que ocurrió en otro debate cuando se habla del tema de los retiros y de nuevo se le sorprende en una mentira", sostuvo.

Luego aseguró que hay dos tipos de candidaturas: "Las que enfrentan a la opinión pública diciendo las cosas por su nombre, manteniendo una línea en el tiempo de manera permanente, la que nosotros hemos llevado adelante. Y otra que reiteradamente diciendo que no iba a mentir, miente, y eso tiene que terminar".

"Entiendo que tenga que ir a terreno (Jara), pero eso no quiere decir que se tenga que restar de debates importantes. Entiendo que el tiempo no alcanza para todo, pero decir que 'no va a ir a más debates, porque solo va a estar en terreno', de nuevo va en la línea de no decir las cosas por su nombre, de no decir la verdad", finalizó.

