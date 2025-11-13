Kast abordó polémica por uso de vidrio blindado, criticó a Jara e hizo un llamado a la unidad de la oposición en cierre de campaña

El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, llevó a cabo su cierre de campaña en Concepción, región del Biobío.

En el acto, el aspirante a La Moneda nuevamente se presentó protegido por un podio con vidrio blindado.

Al respecto, el exdiputado señaló que "es increíble verlos desde aquí, a través de este vidrio que ha generado tanta polémica, pero déjenme decirles que, en algunas ocasiones, hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar. Y ustedes han vivido lo que es el terrorismo, han vivido la opresión de esa izquierda ideológica, que ataca, que agrede, que no tiene ideas, y es lamentable, pero es necesario en algunos momentos”.

Agregó que "no le tengo miedo a nadie. Los que sí tienen que tener miedo son los terroristas, los delincuentes, los que violan y matan, porque tras ellos vamos a ir; a ellos los vamos a ir a buscar, los vamos a encontrar y a juzgar, y a encerrar como corresponde en cualquier país donde se respeta el orden, la ley y la justicia”.

Durante su intervención, destacó la alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), “que nos permitió sortear con éxito esta larga travesía”, y contó que cuando le consultaron si sería nuevamente candidato, respondió que “sí, pero esta es la última, porque tercera sí es la vencida”.

El candidato remarcó que “nuestro acuerdo electoral no es para la foto y no es de escritorio; es una alianza de verdad, con todas las dificultades que implica”.

Bajo ese contexto, adelantó que "no entro en ningún debate ni pelea chica. Así como les digo que la tercera es la vencida y que vamos a ganar, aquí mismo les digo que, si no gano la presidencial, a los minutos de saber los resultados —si no fueran positivos— estaría apoyando a quien pase a la segunda vuelta como oposición a este Gobierno fracasado. En eso no nos perdemos en ningún minuto, este no es tiempo de división”.

También emitió críticas contra la abanderada del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara: “La candidata de la continuidad se está pasando a la oposición. Eso no lo había visto nunca, eso es algo que no se lo vamos a permitir”.

Respecto a los cánticos contra Carabineros que se escucharon en el acto de campaña de la exministra del Interior en Maipú, sostuvo que “nosotros vamos a aplaudir a nuestros carabineros”.

