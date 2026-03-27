Kast aborda protestas y acusa que hay algunos que intentan "reivindicar esa inseguridad que nos afectó de manera irracional"

En el marco de la ceremonia de instalación de la primera piedra del Centro de Distribución Lo Aguirre de Walmart Chile, ubicado en la comuna de Pudahuel, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la contingencia de las movilizaciones estudiantiles.

Ante las marchas registradas este jueves y las convocatorias futuras en Santiago, el jefe de Estado enfatizó la necesidad de que las expresiones de descontento se realicen bajo un marco de orden.

Durante su intervención, la autoridad hizo hincapié en la importancia de la cohesión social frente a los desafíos actuales, señalando que el objetivo debe ser que "nos unamos en momentos difíciles para construir, no para destruir".

Además, reflexionó sobre episodios previos de violencia, indicando que "la inseguridad nos afectó de una manera irracional, hoy día hay algunos que intentan reivindicarlo. Y el llamado es a que no caigamos en la tentación de destruir lo que tanto nos ha costado construir".

Respecto al derecho a la protesta, el Mandatario validó la existencia de posturas críticas, aunque condicionó su ejercicio al respeto por el entorno urbano. "A todos aquellos que manifiestan su oposición, bienvenidos. Pero háganlo en calma, en tranquilidad. Manifiesten su opinión, pero no destruyan", sostuvo de forma categórica ante los asistentes al evento empresarial.

El Presidente también ejemplificó el costo social que implica el vandalismo en el mobiliario público, mencionando específicamente la situación de los semáforos y el impacto en la gestión municipal. "¿Qué sentido tiene destruir un bien que al municipio le cuesta tanto construir? Un semáforo. Quizás el alcalde dice, 'ojalá que estos jóvenes hoy día no me destruyan dos o tres semáforos', porque a él le toca recuperar los semáforos. A los vecinos de Pudahuel les causa un perjuicio. No le causa un perjuicio a una corriente política. Están dañando las cosas que son propias", argumentó.

Finalmente, Kast utilizó la simbología del acto de construcción para cerrar su mensaje, apelando al deseo ciudadano de estabilidad. "Los chilenos queremos vivir en paz, queremos tranquilidad y seguridad. Y esta primera piedra es muy significativa. Porque es una piedra que edifica, no que destruye. Por mucho tiempo estuvimos viendo piedras que destruían, en un sinsentido", concluyó el gobernante.

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