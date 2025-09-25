Kast a Jara: "Tiene vergüenza de venir a pedir disculpas a La Araucanía"

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, por su postura sobre la situación de La Araucanía.

Según consignó Emol, en el marco de su participación en la Tercera Cumbre Agrícola del Sur de Chile, Kast manifestó que "la candidata de gobierno, de la continuidad, claramente no es que se haya excusado, se escondió. Y se esconde, porque tiene vergüenza. Tiene vergüenza de venir a pedir disculpas aquí a La Araucanía, porque según ella aquí no hay terrorismo, aquí no hay violencia rural".

"Hace años que aquí en la zona hay terrorismo, y eso refleja lo que ha sido la política de este gobierno, una política de abandono a la región. Al Gobierno no le interesa La Araucanía, lamentablemente", sostuvo.

Por su parte, el candidato del PNL, Johannes Kaiser, quien también estuvo presente en la instancia, señaló que "las amenazas a la agricultura hoy día no son solamente aquellas que vienen de la mano de una sobrecarga regulatoria, de una sobrecarga impositiva, de la violencia que nace de la mano de la ley indígena que nosotros queremos derogar. Se los digo de frente, queremos derogar la ley indígena".

"Queremos denunciar el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y no vamos a aprobar de ninguna manera ningún tipo de acuerdo que avance en dirección de lo que fue el primer proyecto constitucional rechazado por todos los chilenos o por la inmensa mayoría de los chilenos de transformar a Chile en una república multinacional como fue este acuerdo de paz", indicó.

El abanderado aseguró que "nosotros acá tenemos, no desde ahora, tenemos atentados contra camiones desde el 97. Nosotros tenemos un Estado que ha hecho la vista gorda respecto de grupos terroristas, de grupos armados con pretensión territorial.

“Eso es el ductus del Presidente de la República, de grupos armados con pretensión territorial que tienen conexiones a partidos políticos, que son partidos políticos legales, lo digo a tiro y de frente del Partido Comunista, y que reciben entonces apoyo logístico desde el extranjero, y que reciben también apoyo intelectual e ideológico desde nuestras universidades, colegios y de nuestro mundo cultural", agregó.

