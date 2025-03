Karol Cariola se defiende y critica actuar de la Fiscalía acusándola de "violación de derechos"

La diputada Karol Cariola, a través de un video que difundió en sus redes sociales, acusó a la Fiscalía de una violación de derechos, tras el allanamiento que sufrió de su domicilio el mismo día que se encontraba dando a luz a su hijo Borja.

Cariola aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para realizar una serie de comentarios referentes a lo que vivió por el procedimiento ocurrido este lunes 3 de marzo.

“Hoy es 8 de marzo y estuve atenta a las marchas que se hicieron en Chile y el resto del mundo (…) Yo no pude marchar, como saben, hace cinco días viví la maravillosa experiencia de traer al mundo a Borja, mi primer hijo, y sigo con reposo médico” comenzó diciendo.

La diputada además aseguró que desde la Fiscalía pusieron en riesgo la integridad física y psicológica de ella y de su hijo: “Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que tan solo a horas de mi parto, organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica”

Finalmente, agregó que "o me logro explicar por qué eligieron justo este momento, justo el 3 de marzo, 3 horas después de mi parto, para tomar esta acción. Les agradezco las innumerables muestras de cariño, apoyo y confianza. Siempre he actuado de buena fe y de frente. Esta no será la excepción, es por eso que he solicitado la nulidad del procedimiento y hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos"

PURANOTICIA