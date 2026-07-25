Karla Rubilar responsabiliza a Kast por el manejo de la vocería de Gobierno

Las declaraciones de la exministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, continúan generando repercusiones en el ámbito político. Esta vez fue la exvocera de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, quien abordó la controversia y sostuvo que el episodio trasciende la actuación individual de la exsecretaria de Estado, apuntando directamente al diseño del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

Durante una entrevista con CHV Noticias, Rubilar señaló que el Ejecutivo enfrenta una tensión entre la incorporación de perfiles técnicos e independientes y la necesidad de contar con figuras con experiencia política para enfrentar conflictos y conducir las relaciones con el Congreso.

"Cuando se tiene más política se va mejor y cuando se tiene menos política se enreda un poquito el proceso", afirmó, comparando la situación con los primeros años de las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que posteriormente reforzaron sus equipos con dirigentes de mayor trayectoria política.

Respecto al nombramiento de Mara Sedini como vocera de Gobierno, Rubilar sostuvo que el Presidente y su equipo conocían previamente su forma de comunicar, debido a que había participado tanto en la campaña presidencial como en la etapa de transición.

"¿De quién es la responsabilidad de elegir el tono, el estilo y la forma de la vocería de gobierno? Del Presidente de la República, don José Antonio Kast", afirmó. Luego agregó: "¿Qué quería el Presidente cuando eligió a su vocera de Gobierno?".

En esa línea, planteó que si el objetivo era contar con una vocería de carácter más confrontacional, la decisión era coherente con el perfil de Sedini. Sin embargo, estimó que las dificultades surgieron cuando se le pidió modificar esa forma de actuar.

"¿Por qué, si hicimos un pacto y esto soy yo, me terminaron pidiendo ser otra persona? ¿Por qué me eligieron, entonces?", expresó Rubilar al interpretar el sentimiento de frustración manifestado por la exvocera.

La exministra también cuestionó la organización interna de La Moneda y aseguró que Sedini habría tenido escasa influencia en la toma de decisiones, pese al rol estratégico que históricamente cumple la Secretaría General de Gobierno dentro del comité político.

Según explicó, muchas de las definiciones habrían sido adoptadas directamente por el Presidente junto a asesores del segundo piso, quedando la vocera encargada únicamente de comunicar esas decisiones. "Eso es muy difícil", advirtió.

Finalmente, Rubilar enfatizó que corresponde al Mandatario conducir y coordinar a su equipo de gobierno para evitar conflictos internos. "Siempre es el Presidente el que tiene que poner los paños fríos y decirles: ustedes son parte del mismo equipo", sostuvo.

A juicio de la exvocera, la experiencia relatada por Mara Sedini deja una señal de alerta para el Ejecutivo respecto al funcionamiento interno de La Moneda. "Este poderoso segundo piso [...] es una mala dinámica y debe cambiar", concluyó.

PURANOTICIA