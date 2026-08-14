Ministro Rabat aclara rol de abogada con menos de un año de experiencia en Reforma Procesal Civil tras críticas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, salió a responder las críticas surgidas tras el nombramiento de la abogada Trinidad Zegers como encargada de coordinar las gestiones de la Reforma Procesal Civil, pese a haber jurado como abogada hace poco más de cuatro meses.

Frente a los cuestionamientos por la falta de trayectoria de la profesional para conducir la reforma que reemplazará el Código de Procedimiento Civil de 1903, el secretario de Estado precisó, en entrevista con TVN, el alcance real de sus funciones.

"Como ministro de Justicia directamente he tomado en sí la tramitación de este proyecto, junto con la jefa de la División Jurídica y con un abogado de la División Jurídica”, comenzó explicando.

Agregó que “lo que le hemos pedido a Trinidad es que ella nos colabore desde el punto de vista ejecutivo, administrativo, porque hay que realizar una serie de gestiones de reuniones, de gestión con la academia, de charlas, de institutos”.

El titular de Justicia especificó que la abogada verá “cuestiones de orden administrativo, porque evidentemente una reforma de esa naturaleza la lleva en el parlamento el ministro de Justicia".

Rabat enfatizó que el diseño legal y la negociación parlamentaria para mantendrán a cargo de profesionales de mayor experiencia y de la División Jurídica del ministerio.

"Ella (Zegers) es una coordinadora de las distintas actividades. No se trata de desmerecer sus capacidades personales porque las tiene. Pero una reforma de esa envergadura requiere que gente mayor y con experiencia la aborde. Y, por lo tanto, su labor es de orden administrativo, ejecutivo", finalizó el secretario de Estado.

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